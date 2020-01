Intervenuto in sala stampa, il tecnico dell’Acireale Pagana ha parlato del derby siciliano di domani pomeriggio contro l’Acr Messina:«Non dobbiamo pensare più a quanto avvenuto nella partita di andata, anche per non riaprire una ferita che fa male. Sicuramente noi sappiamo che all’andata abbiamo vinto e fatto bene sul campo, però poi sappiamo bene cosa avvenne. Adesso noi dobbiamo concentrarci sul presente, ovvero la partita di domani pomeriggio perché abbiamo i nostri obiettivi da raggiungere. Domani sappiamo di andare ad affrontare una squadra forte perché l’Acr Messina domenica scorsa contro il Troina ha fatto bene a livello di prestazione, seppur è rimasta penalizzata dagli episodi. L’Acr Messina ha in squadra almeno 3-4 calciatori molto importanti per la categoria, ma noi dobbiamo regalare una buona prestazione ai nostri tifosi. Si tratta di un derby a cui i nostri tifosi tengono e dunque da parte nostra sarà una partita che dal punto di vista delle motivazioni si preparerà da sola». Ecco qui di seguito il video della conferenza del tecnico.