Intervenuto in conferenza stampa, il capitano dell’Akragas Giuseppe Gambino ha voluto parlare della situazione societaria che sta vivendo il club di Agrigento. Il giocatore più rappresentativo della squadra ha dimostrato attaccamento alla maglia, ai compagni, ai tifosi e all’Akragas. Gambino, parlando a nome della squadra, ha sottolineato che la squadra è concentrata sugli obiettivi prefissati, senza pensare alle questioni societarie evidenziando soprattutto la volontà di non far “morire” il calcio ad Agrigento. Ecco qui di seguito il video della conferenza.