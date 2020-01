Attraverso i propri canali social, il Marsala ha ufficializzato l’arrivo di Agostino Mascari, nato a Termini Imerese nel 1999. Mascari, nonostante l’ancor giovane età, ha dimostrato di poter competere in categorie del genere. Il giovane andrà così a rinforzare il reparto offensivo dei lilibetani, dopo aver concluso l’esperienza con il Mantova ed in passato con l’Acr Messina, con lo scopo di contribuire alla causa del Marsala per raggiungere il prima possibile la salvezza. Ecco qui di seguito il comunicato del club.