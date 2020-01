Secondo quanto evidenziato da “Sportmediaset”, i tifosi dell’Inter si asterranno dal tifo per i primi 15 minuti del match contro l’Atalanta. La società nerazzurra aveva vietato di utilizzare tamburi e megafoni a causa di un utilizzo inappropriato dell’impianto audio. Protesta, quindi, dei tifosi nerazzurri che vogliono far sentire il proprio disappunto in vista di una partita chiave contro l’Atalanta, dove sono previsti circa 70 mila tifosi.