L’Acr Messina ha reso noto di aver acquistato Manuel Rosario Puglisi dal Catania. Il classe 2001 è un esterno difensivo e arriva in giallorosso per rinforzare la linea difensiva della società messinese. Puglisi si è allenato con il nuovo gruppo per tutta la settimana e sarà a disposizione del tecnico per la gara di domani contro l’Acireale. Ecco qui di seguito il comunicato del club.