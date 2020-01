Durante una conferenza, l’ormai ex presidente del Trapani Giorgio Heller ha spiegato: «Sono arrivati tre calciatori, Biabiany, Strandberg e Grillo, che pesano circa un milione e 100mila euro sul bilancio della società. Questi contratti sono stati sottoscritti extra budget, vale a dire che nel bilancio preventivo questi soldi non erano previsti. Ho avvertito questa anomalia di gestione e mi sono ripromesso di portare all’attenzione del CdA tutto ciò, dunque ho cominciato a rompere le palle. Ho convocato un CdA il 12 o il 13 dicembre, dove ho messo all’ordine del giorno l’esame della situazione finanziaria per affrontare questo problema. Non volevo appesantire il clima, ma avevo obbligo di vigilanza sulla società. Lì dall’isolamento siamo passati alla fase di decisione di eliminazione del presidente Giorgio Heller».