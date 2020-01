Manchester United: ad un passo Bruno Fernandes

Secondo il quotidiano portoghese Record, il Manchester United sarebbe vicino a piazzare l’acquisto dallo Sporting Lisbona del centrocampista Bruno Fernandes per 70 milioni di euro. Colpo importante sia a livello della qualità del giocatore che a livello di investimento. Manchester che non è di certo nuovo a spese del genere ma che si assicura uno dei migliori giocatori per quel ruolo. Ex conoscenza del calcio italiano alla Samp, Fernandes ha finalmente fatto il salto di qualità per la propria carriera.