Secondo quanto evidenziato da “Goalsicilia.it”, sarebbe ormai giunta al capolinea l’avventura in granata del portiere Andrea Dini. Il classe 1996, di proprietà del Parma, rientrerà alla base per poi andare in prestito in C. Sulle tracce del giovane portiere vi è infatti l’Avellino, intenzionato a piazzare un colpo tra i pali.