L’European Club Association (ECA) si è riunita a Istanbul per la sua 28esima assemblea generale.

Come si legge su “Calcio&Finanza” il presidente dell’associazione Nasser Al-Khelaifi – noto per essere il numero uno del Paris Saint-Germain – è stato protagonista di un lungo discorso, durante il quale ha ricordato la forza dei rapporti con la UEFA, confermando il proprio appoggio alle nuove regole di controllo dei costi che andranno a sostituire il Fair Play Finanziario come lo abbiamo conosciuto finora.

«La nostra prima priorità è garantire la stabilità finanziaria all’interno del calcio europeo. Il previsto Recovery Fund è fondamentale per i nostri club. Il Covid ha colpito tutti noi. Club di tutte le dimensioni. Ho parlato con il presidente Ceferin delle risorse da mettere a disposizione. Ha promesso che troveremo una soluzione insieme», ha detto Al-Khelaifi.