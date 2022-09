Intervistato da “Sportivai.com” Claudio Ranieri, ex tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera da mister citando anche il club rossoblù.

Ecco le sue parole:

«Il Leicester mi ha dato gran parte della fama mondiale che ho adesso, ma il mio sogno da allenatore resta Cagliari. Arrivai in rossoblù in un momento di difficoltà della squadra, ma nonostante il parere contrastante di persone a me vicine decisi di allenare il Cagliari per mettermi alla prova. Poi passai a Napoli e successivamente a Firenze, vincendo la Coppa Italia con la Fiorentina di Batistuta e Rui Costa».