Lei non può entrare in campo, non è in lista… e la squadra retrocede malissimo | Scandalo ripreso dalle telecamere

L’arbitro ha deciso di cacciarlo via dal campo, il giocatore non poteva entrare: la squadra retrocede, un vero disastro.

Caos e confusione nei minuti finali, che sono costati la retrocessione. Episodi incredibili, durante i momenti di tensione a causa della posta in palio, ma gestiti bene dal direttore di gara. Nelle ultime giornate di campionato, tra finali e playoff, sono tante partite decisive e l’ambiente caldo misto alla tensione può fare brutti scherzi, anche tra i professionisti.

Di recente una squadra si è messa in luce in maniera piuttosto goffa, andando incontro a una sanzione pesante a causa dello scivolone. Una mancanza, da parte di uno dei giocatori più esperti della squadra, che nessuno si aspettava. L’arbitro, appena ha riconosciuto il calciatore, lo ha subito allontanato, ma questo non ha evitato la retrocessione della sua squadra.

Attimi di confusione, per una scena praticamente mai vista a questi livelli, tra lo stupore generale di pubblico sugli spalti e di entrambe le panchine. Il giocatore in questione infatti aveva dimenticato forse di non potere entrare in campo.

Espulso dal campo: non poteva entrare sul terreno di gioco

Ci sono gare che valgono una stagione, che fanno dimenticare ai calciatori anche ai più esperti anche le regole più basilari. E’ successo lo scorso giovedì a Marco Capuano. Il giocatore della Ternana, durante il ritorno di playoff contro il Bari, infortunato e dunque non in lista dei convocati, si è reso protagonista di una scena praticamente mai vista a questi livelli.

La Ternana nel secondo tempo stava provando a ribaltare il risultato, fermo sullo 0-1 per gli ospiti, quando Capuano è entrato in scena.

Ternana-Bari, figuraccia di Capuano e retrocessione

Una figuraccia, quella di Capuano, che ha tentato di entrare in campo nonostante non fosse presente nella lista dei convocati. Il giocatore ha provato ad accedere al campo, ma una volta visto dal direttore di gara è stato immediatamente allontanato dal prato. La Ternana non è inoltre riuscita ad evitare la retrocessione contro il Bari, impostosi 3-0 in trasferta.

Una grande impresa dei baresi, che dopo l’1-1 dell’andata erano già pronti alla contestazione. Lo scorso anno il Bari era arrivato a un passo dalla Serie A, perdendo lo spareggio contro il Cagliari all’ultimo respiro, ma adesso potranno ripartire dalla Serie B per tentare l’assalto alla massima categoria. La Ternana invece, dopo una stagione piuttosto tranquilla, torna in Serie C.