“Gioco Euro 2024 e lascio la Nazionale”: lo ha deciso e non si torna più indietro | Lascerà libera la maglia n°9

Euro 2024, Italia fonte LaPresse - Ilovepalremocalcio.com November 20, 2023 Leverkusen, Germany - sport, calcio - Ukraine v Italy - European Qualifiers 2024 - Group C - BayArena of Leverkusen. In the pic: final celebration Italy

Gli Europei 2024 in estate saranno la sua ultima apparizione con la maglia della nazionale: la numero 9 sarà libera.

Sarà un’estate piena di addii autorevoli, tra club e nazionale – come abbiamo visto pre Toni Kroos -, con diversi calciatori che sfrutteranno la vetrina dell’Europeo non solo per mettersi in mostra sul mercato e con la propria squadra, ma anche per salutare la propria selezione.

Quale miglior modo di dire addio alla nazionale, in effetti, se non in un grande palcoscenico come gli Europei. Sono molti i giocatori over 30 che hanno deciso di puntare tutto su Euro 2024, magari tentando il ritiro con un trofeo. C’è chi lascerà non solo la nazionale, ma anche l’Europa, al termine della stagione.

Giocatori della Serie A, che puntano a strappare il titolo proprio agli azzurri campioni in carica nel 2021, pronti a lasciare l’eredità della loro leggendaria carriera. Uno su tutti ha annunciato in queste ore il suo ritiro dalle convocazioni e dalla nazionale. La sua maglia numero 9 da settembre sarà libera.

Euro 2024, ultimo ballo per il numero 9

In attesa delle ultime convocazioni, è già tempo di pensare agli Europei in Germania. Nemmeno il tempo di celebrare il Mondiale in Qatar, di fatto terminato 1 anno e 6 mesi fa, il Vecchio Continente non vede l’ora di lasciarsi andare a un Europeo che promette fuochi d’artificio.

Tra i tanti ultimi balli, uno su tutti spicca in nazionale, quello di Olivier Giroud. L’ormai quasi ex Milan infatti volerà in MLS per la stagione 24/25, e dopo aver detto addio ai rossoneri nelle scorse ore tramite un’intervista all’Equipe ha annunciato il suo addio anche alla nazionale francese.

Giroud, addio alla nazionale del miglior marcatore della storia dei bleus

Campione del Mondo nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022, miglior marcatore di sempre con la maglia della nazionale francese con 57 gol, davanti a gente come Henry – al secondo posto a 51 gol – Platini, Trezeguet, Papin. Olivier Giroud dopo l’addio al Milan ha comunicato anche il suo addio ai blues, dopo l’Europeo 2024.

Giroud vuole incrementare il suo bottino, e allungare rispetto ai due giocatori in attività che probabilmente negli anni potranno superarlo, ossia Mbappè e Griezmann, ma soprattutto in estate vuole lasciare il calcio in Europa con un titolo, cosa che non gli è riuscita con il Milan. Poi la sua maglia numero 9 andrà in eredità a un compagno della nazionale, come volontà dello stesso Giroud che all’Equipe ha annunciato: “Dobbiamo lasciare spazio ai giovani“.