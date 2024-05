Corriere dello Sport: “Palermo, il City riflette su tutto. Si riparte da tre punti fermi a centrocampo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul City Group che in vista della prossima stagione riflette su tutto e tutti.

Il Palermo FC si trova in una fase critica di rifondazione e decisioni strategiche. Con l’imminente partenza di Rinaudo come direttore sportivo e la probabile sostituzione dell’allenatore Mignani, il club è davanti a scelte importanti che determineranno la sua composizione futura e la direzione tecnica.

Per quanto riguarda i giocatori, sembra che il nucleo centrale del rinnovamento sia concentrato sul centrocampo, dove figure come Gomes, Ranocchia e Segre rappresentano degli elementi di continuità. Gomes e Ranocchia, con i loro contratti a lungo termine, sono già visti come investimenti centrali per il futuro, indicando una chiara intenzione di costruire attorno a loro. Per Segre, la situazione è un po’ diversa ma altrettanto promettente; il suo rinnovo contrattuale, in scadenza nel 2025, sembra essere una formalità attesa, segnalando anche la sua importanza nel progetto a medio termine del club.

Per quanto riguarda altri giocatori come Lucioni, Nedelcearu, Di Mariano e Stulac, la cui situazione contrattuale è meno definita, il club dovrà operare scelte strategiche in tempi brevi. Lucioni, in particolare, rappresenta un caso interessante: nonostante l’età avanzata di 36 anni, la sua esperienza e leadership sono valori indiscussi. Tuttavia, il club potrebbe valutare l’opportunità di un rinnovo in funzione della strategia complessiva e della direzione che il nuovo staff tecnico intenderà seguire.