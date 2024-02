Lega B, Balata: «Riforme? Lavoriamo per tutelare e difendere il calcio italiano»

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha parlato al termine del tavolo tecnico convocato in Figc per discutere delle riforme dei campionati.

Ecco le sue parole:

«Come Serie B siamo molto impegnati nel tutelare e difendere il calcio nazionale. Su questo si deve fare una riflessione profonda, sia all’interno del nostro sistema che a livello europeo. Altri sistemi calcistici importanti la stanno facendo o l’hanno già fatto, penso ad esempio all’Inghilterra. Da noi non si è ancora affrontato in maniera consapevole un fenomeno che sta portando a spostare quantità importanti di risorse economiche verso competizioni sovranazionali, riducendo quelle interne, non solo del calcio ma di conseguenza anche dello sport e della collettività. Questo è un tema pregiudiziale a quello delle riforme. Noi crediamo da tempo che riforme serie e costruttive – per un miglioramento complessivo di tutto il sistema, per criteri di accesso al calcio più seri e rigorosi e per un professionismo sempre più performante e competitivo – debbano essere fatte in termini molto più rapidi. Speriamo di riuscire a fare queste benedette riforme, altrimenti in un quadro così complesso a livello internazionale diventa sempre più dura».