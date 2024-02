De Biasi: «Promozione? Vedo la Cremonese favorita»

L’edizione odierna de “Il Corriere del Veneto” riporta un’intervista a Gianni De Biasi il quale si è espresso in merito alla B.

Ecco le sue parole:

«Il Venezia? Capisco che Vanoli si sia arrabbiato per la cessione di Johnsen, ma se l’alternativa non c’è bisogna farsela andare bene per forza. Poi si consola con Pohjanpalo: uno così in B fa la differenza e merita una possibilità in serie A. Promozione? Vedo la Cremonese favorita, ma il Venezia è lì: se si incastrano un paio di cose, secondo me può anche centrare il colpaccio. Il Cittadella? Sono felice che Marchetti abbia dimostrato che si può tenere un allenatore anche se perde cinque partite: se una società è seria aiuta un allenatore, non lo affossa».