Lega B, Assemblea diritti tv: trattative con più operatori per valorizzare il torneo. Il comunicato

L’Assemblea di Lega B si è tenuta quest’oggi in videoconferenza. Il Presidente ha aggiornato i club partecipanti su vari temi. Uno su tutti è la questione diritti tv, a renderlo noto è la Lega B con il seguente comunicato:

“Assemblea di Lega B a Milano in videoconferenza, con tutte le società presenti, nella quale il presidente Mauro Balata ha fornito aggiornamenti sulle tematiche relative al lavoro sportivo.

L’Assemblea è stata quindi informata sui livelli di allerta che la Lega ha voluto attivare con i propri legali, insieme con l’Unità Informativa Scommesse Sportive e del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive del Ministero dell’Interno, in seguito ai recenti deferimenti e all’apertura delle indagini su presunte condotte antisportive di alcuni giocatori.

Capitolo diritti televisivi. Aggiornamento anche sulle interlocuzioni in essere per la cessione dei diritti domestici non esclusivi, al momento intrattenute con più operatori, con la precisa volontà di valorizzare il rilevante incremento di audience ottenuto negli ultimi due anni dal campionato della Serie BKT.

Analogamente l’Assemblea ha respinto una nuova proposta di realizzazione e distribuzione dei diritti TV, arrivata peraltro ai consiglieri con clausola di riservatezza nella notte e resa nota sugli organi di stampa, che è stata valutata inaccettabile nella forma e nella sostanza per le modalità seguite e i contenuti rappresentati”.