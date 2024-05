Spezia, presentato progetto copertura della Curva. Gazzoli: «Troveremo la soluzione migliore per i tifosi»

Nella giornata di oggi c’è stata la presentazione del progetto di copertura della Curva Ferrovia dello stadio dello Spezia, a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’amministratore delegato del club Andrea Gazzoli, il sindaco Pierluigi Peracchini.

«Siamo molto soddisfatti di aver dato il via all’ultima parte di un progetto che ha cambiato radicalmente lo stadio Alberto Picco, proiettandolo verso il futuro e che con la copertura della Curva Ferrovia sarà ancora più confortevole per tutti i nostri appassionati tifosi. – ha dichiarato Gazzoli- La proprietà ha creduto fin dal primo momento in questo progetto e grazie alla sinergia con Regione Liguria e Comune della Spezia, stiamo arrivando in fondo a un’opera per nulla scontata, che dimostra come quando tutte le parti si uniscono, anche l’obiettivo più complicato può diventare realtà. Le opere di copertura della Curva Ferrovia sono state affidate ad aziende locali con grande esperienza nel settore e i lavori sono stati calendarizzati in modo da creare il minor disagio possibile ai nostri tifosi, consentendoci di avere il nostro pubblico sempre vicino alla squadra fin dall’inizio della stagione, fattore fondamentale e imprescindibile».

«L’ammodernamento dello stadio Alberto Picco – dichiara il sindaco Peracchini – compie un importante passo avanti verso il suo completamento e con la copertura della Curva Ferrovia manteniamo un’altra promessa che abbiamo fatto alla città e ai tifosi, i quali potranno presto avere un luogo più accattivante e confortevole per continuare a tifare la nostra squadra del cuore. Tutta la struttura è oggetto di un profondo rinnovamento, in collaborazione con la Regione Liguria e la Società, che renderà il nostro stadio uno dei più belli d’Italia. Lo Spezia Calcio ha una storia ricca di vittorie e sconfitte, gioie e amarezze, che rappresenta un patrimonio comune. È per questo che dobbiamo fare squadra per proseguire il nostro cammino, continuando a investire in un gioiello del nostro territorio che ha un grande valore simbolico per tutta la comunità spezzina».