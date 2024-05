Sampdoria, Esposito ai saluti: ci pensa il Palermo?

Come riportato da fcinternews.it, Sebastiano Esposito ha provato ad aiutare la Samp a raggiungere la A, ma senza promozione non è neanche scattato l’obbligo di riscatto a 7 milioni a favore dei genovesi.

L’Inter, però, con ogni probabilità valuterà per lui una nuova esperienza. Come riportato dal sito: Lecce, Empoli, Sassuolo e Palermo si sarebbero già mosse su di lui. Difficilmente la dirigenza nerazzurra riuscirebbe a cedere il cartellino a titolo definitivo, ma non è escluso che riprovi la formula dell’obbligo in caso di raggiungimento di un obiettivo prestabilito.