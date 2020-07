Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha parlato in vista del Gp di Stiria. Ecco le sue parole riportate da “Fanpage.it”: «Mercedes e Red Bull sono superiori a noi ma lo scorso weekend abbiamo dimostrato che se svolgiamo il nostro lavoro al meglio nulla ci è precluso anche grazie ad un po’ di fortuna – riferendosi al rocambolesco secondo posto conquistato nel GP d’Austria – . Sono contento che avremo degli aggiornamenti da provare, ma non sappiamo quantificare l’incremento di prestazione, lo verificheremo soltanto in pista – ha poi ribadito il 22enne monegasco –. Intanto sarà importante constatare che queste novità portino dei benefici, perché significherebbe che stiamo lavorando nella giusta direzione. Al momento non siamo da podio – ha tristemente ammesso il pilota della Ferrari –, ma stiamo lavorando per esserlo presto in futuro»