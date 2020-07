Attraverso una nota pubblicata sul proprio profilo Facebook, il ministro della salute Roberto Speranza, ha annunciato di avere firmato un’ordinanza per impedire l’arrivo in Italia di quei soggetti che sono stati in alcuni paesi negli ultimi 14 giorni:

“Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Baharian, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana.

Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Shenghen resta l’obbligo di quarantena. L’epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Non possiamo vanificare i nostri sacrifici fatti negli ultimi mesi”.