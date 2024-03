Nonostante gli ultimi risultati deludenti i tifosi rosanero continuano a non far mancare il proprio supporto alla squadra e anche contro il Lecco sarà sold-out. Come riporta “Gds.it” la vendita è iniziata oggi alle 10 e in poco meno di un’ora i biglietti del settore ospiti erano già esauriti.

Lecco-Palermo: info settore ospiti