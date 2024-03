Dietrofront Palermo, l’annuncio sorprende tutti: “Quest’anno lo finiamo con lui” | Ormai hanno deciso

Mossa a sorpresa della dirigenza, in un momento molto delicato. “Quest’anno lo finiamo con lui”: tifosi spiazzati.

Continuano le ombre sul Palermo. Una squadra che non riesce a non autodistruggersi nel corso della partita, che continua a segnare e ad offendere ma che subisce ancora troppi gol evitabili. Sembra una questione di testa, ma anche tecnica. Questioni di campo ma anche di gestione, che necessitano una riflessione e una soluzione, e i tifosi stanno iniziando a spazientirsi. Sì, perché l’ultima trasferta dei rosanero contro il Brescia ha dato vita ad altre polemiche, dopo la sconfitta casalinga contro la Ternana.

Sul banco degli imputati è finito insieme alla squadra soprattutto l’allenatore, che dalla tifoseria sembra essere stato ormai ampiamente scaricato. Si apre una settimana dura per il Palermo, che deve rialzare la testa nella prossima trasferta di Lecco. Di recente la società ha provato a prendere in mano la situazione, con una mossa forte a sorpresa.

Il tecnico Corini intanto a fine gara ha parlato di una lotta alla promozione diretta ormai compromessa. Parole che non sono state digerite facilmente dall’ambiente.

Palermo, futuro compromesso: le parole di Corini

Buttate al vento occasioni su occasioni, di agganciare il secondo posto, il Palermo si trova adesso a doversi guardare le spalle. I rosanero si trovano infatti adesso a sesto posto dopo due sconfitte consecutive, a sei punti della Cremonese che invece con sei punti nelle ultime due ha raggiunto quota 53. Il Palermo in casa del Brescia era riuscito ad andare in vantaggio grazie ai goal di Brunori e Di Francesco, ma poi ancora una volta i siciliani hanno staccato la spina.

La rimonta del Brescia è stata segnata da un pasticcio difensivo che ha portato all’espulsione di Marconi, poi è iniziata la rimonta del rondinelle. Eugenio Corini al termine della gara ormai molto criticato ha inoltre parlato di sogno promozione diretta da abbandonare. I i tifosi continuano a chiedere un cambio di guida tecnica in panchina, ma si sono praticamente rassegnati. Gli utenti sui social non hanno dubbi sul futuro dell’allenatore.

Palermo, i tifosi si rassegnano: “Quest’anno lo finiamo con lui”

Lo scorso dicembre, dopo una serie di brutta prestazioni, la società era stata chiamata a una decisione importante. Tenere Corini o cambiare allenatore. Con tutto l’ambiente che spingeva per l’esonero però, il City Group decise per la conferma dell’ex centrocampista, che però rimane ancora oggi molto contestato.

Quest’anno finiamo con Corini, c’è poco da fare — 30 giugno 2024 giorno della liberazione (@palermitanismo) March 3, 2024

Sui social un utente, voce della tifoseria ormai rassegnata, ha espresso la sua opinione. Corini secondo i tifosi ormai non andrà via, e la dirigenza sembra aver deciso di non cambiare guida tecnica fino ai play-off.