Lecco-Palermo: info settore ospiti

Avrà inizio Martedì 5 marzo, dalle ore 10:00, la vendita dei singoli biglietti per la partita Lecco-Palermo, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie BKT 2023/2024 in programma, il 10 marzo (ore 16:15), allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara.

PUNTI VENDITA

Online su Etes a partire dalle 10:00 di Martedì 5 marzo. Acquista qui: https://www.etes.it

Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Martedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato dalle 12:30 alle 1:00.

Biglietteria “Nord” Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Mercoledì 6 dalle ore 15:00 alle 18:00; Giovedí e Venerdì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

SETTORE OSPITI

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) prenderà il via Martedì 5 marzo dalle ore 10:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://www.etes.it

Presso “Tabacchi San Domenico” – Piazza San Domenico 6 – Palermo.

Il prezzo del biglietto sarà di €18 intero e €15 ridotto. (ridotto per Over 65, donne e Under 18).

PREZZI

TRIBUNA D’ONORE: €100

TRIBUNA CENTRALE: €45 intero e €35 ridotto

TRIBUNA LATERALE: €35 intero e €25 ridotto

DISTINTI: €25 intero e €18 ridotto

CURVA NORD: €18 intero e €15 ridotto

CURVA SUD (OSPITI): €18 intero e €15 ridotto

Il prezzo ridotto va applicato a donne,Over 65 e Under 18.

INFO GENERALI

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4.

Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.