Cremonese, il papà di Emiliano ringrazia tutti per la vicinanza: «Grazie ai tifosi del Palermo»

L’edizione online de “La Provincia di Cremona” riporta i ringraziamenti di Giancarlo, papà di Emiliano Magni, anche a nome della nonna Maria, dice: «Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento tristissimo, a partire dai ragazzi dell’oratorio di Grontardo, gli ex compagni di scuola e i tantissimi amici di Emi. Vorrei salutarli tutti uno ad uno. Un grazie speciale a tutto il paese che ha partecipato al mio e nostro dolore».

Un saluto anche alla Cremonese, dove Emiliano ha giocato per diversi anni. «Un pensiero particolare — dice il papà — lo rivolgo anche all’Us Cremonese che ha ricordato Emiliano per i suoi anni trascorsi nel settore giovanile in maglia grigiorossa: il cordoglio della società, il lutto al braccio della Primavera in onore di mio figlio sono gesti che ho molto apprezzato. Non posso dimenticare i tifosi della curva sud Erminio Favalli per gli striscioni e la vicinanza che hanno manifestato in questa occasione, allo Zini e anche il giorno dei funerali. Grazie ai tifosi del Palermo, del S. Angelo Lodigiano e di tutte le società che hanno trovato il modo per riservare un pensiero ad Emiliano. Il calcio e l’attaccamento ai colori della Cremonese hanno rappresentato una fetta importante della sua vita, a cui ha dedicato anche tempo ed energie, attraverso il suo modo di coltivare le sue passioni, sempre con il sorriso ma al tempo stesso con grande caparbietà».