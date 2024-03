Brescia-Palermo entra nella storia: rosanero unica squadra battuta per tre volte 4-2 al “Rigamonti”

Come si legge su “Bresciaingol” il 4-2 rifilato dal Brescia al Palermo è entrata nella storia: i rosanero sono infatti l’unica squadra battuta con quel punteggio per tre volte dalle Rondinelle al Rigamonti in 113 anni di storia del club biancoblù.

Gli altri due precedenti risalgono alle stagioni 1969-70 (serie A) e 1991-92 (serie B). Nel primo caso (1 marzo 1970) il Brescia s’impose con una tripletta di Turchetto e un gol di Bercellino mentre i siciliani andarono in rete con Pellizzaro e Menichelli. L’allenatore del Brescia era Bimbi e a fine stagione per la Leonessa fu retrocessione. Nell’annata ’91-92, conclusa con la promozione in serie A, il Brescia sconfisse il Palermo 4-2 il 26 gennaio 1992.