Ballotta: «Palermo? Promozione possibile solo tramite playoff»

Ai microfoni di “Piazza Affari” a TMW Radio, è intervenuto Marco Ballotta allenatore ed ex calciatore, per esprimersi su alcuni tempi del campionato cadetto.

Di seguito le sue parole:

«Il Palermo di quest’anno mi sembra il Parma dello scorso anno. Può vincere e perdere contro tutti. A mio avviso è una squadra forte ma non ha i componenti giusti per equilibrio. Per me è una questione mentale. Alla promozione può arrivare solo con i playoff, non con i primi due posti.

Sul Modena? E’ in un momento complicato. Se prendiamo le ultime tre partite in casa credo che abbiano giocato in 11 contro 10 più partite e non lo hanno sfruttato. L’obiettivo della società è di crescere di anno in anno. Lo scorso anno la salvezza, quest’anno il consolidamento e il prossimo la promozione»