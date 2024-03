Palermo, Pellissier: «Corini riesce a portare risultati ovunque. Vincere subito è complicato»

Sergio Pellissier, ex storico capitano del Chievo e attuale presidente della Clivense, è stato ospite della trasmissione “Fiera del Calcio” e si è espresso sul Palermo e su vari temi del campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Eugenio è un allenatore che puoi amarlo oppure odiarlo, ha le sue idee e non cambia assolutamente la sua mentalità. Può andare contro le idee della società, ma riesce a portare risultati ovunque. Ha vinto due campionato di Serie B, se lo lasci lavorare il risultato te lo porta. Palermo è una piazza molto ambiziosa e vorrebbe vincere tutto subito, ma non è così semplice e credo che la società debba avere un attimino di pazienza. Devi costruire qualcosa, se Corini è stato scelto per più anni è giusto che lo appoggino in tutto e per tutto. I risultati cambiano in base a cosa hai attorno, non dipende solo dall’allenatore.

Il problema di Vignato è la personalità. In allenamento vedeva qualsiasi movimento all’istante, è bello giocare con un rifinitore del genere. Ciò che gli mancava era la cattiveria e la voglia di ottenere il risultato, sono le cose che distinguono il campione dal calciatore forte che non riesce ad ottenere ciò che vuole. Se non modifica la sua mentalità, incontrerà ancora difficoltà.

Quando una squadra ha delle difficoltà, le ha anche cambiando allenatore. E’ un allenatore che ha esperienza anche dal punto di vista della salvezza. Credo che a Bari ci sia qualche problematica in più, non solo il gioco. Bisogna dargli il tempo per uscire da questa situazione».