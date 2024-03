M. Mandorlini: «Cremonese, Como e Venezia per il secondo posto. Palermo e Catanzaro a seguire»

Matteo Mandorlini, ex giocatore di Parma e Brescia, si è espresso ai microfoni di “ParmaLive” per parlare di diverse tematiche sul campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Il Parma è partito come la squadra più quotata per la vittoria del campionato. Direi che, a parte un inizio un pò più lento, al momento la squadra crociata sta rispettando le aspettative: ora si trova al comando della classifica con un buon margine di vantaggio sulla Cremonese e sul Como, rispettivamente seconda e terza classificata.

Bonny e Benedyczak sono due giocatori importanti. Il Parma ha una rosa completa: ci sono giovani di prospettiva che stanno giocando bene e hanno voglia di emergere. Penso che negli ultimi due anni a società abbia lavorato bene per formare una rosa completa in ogni reparto, con dei giocatori di grande qualità per la Serie B, che hanno dei margini di miglioramento. Ad ogni modo la squadra crociata è prima in classifica meritatamente.

Penso che Cyprien sia un giocatore di prospettiva. Giocare con il Parma, in un campionato cadetto ai vertici, dà l’opportunità di avere una grande visibilità, offre l’opportunità di poter crescere sotto tanti punti di vista e magari può offrire anche la possibilità di prepararsi per un eventuale campionato di Serie A.

La squadra favorita per il primo posto sin da inizio anno è il Parma. Penso che possano ambire al secondo posto Cremonese, Como e Venezia. A seguire ci sono Catanzaro e Palermo. Il campionato di Serie B è stato sempre bello perché è combattuto fino alla fine.

Penso che Parma-Brescia sarà una bellissima gara. Credo che sarà la classica sfida di Serie B, molto combattuta. Per la squadra crociata sarà una match difficile perché le rondinelle sono reduci da un ottimo momento: hanno ritrovato equilibrio e gol, inoltre sono reduci dall’importante vittoria casalinga contro il Palermo, grazie a cui sono rientrati in zona playoff. Credo che la compagine biancazzurra possa dire la sua nel corso dei playoff. Conosco bene Brescia: è una piazza che, se c’è entusiasmo, può coinvolgere tantissimo chiunque. Inoltre anche la squadra lombarda ha dei buoni giocatori. Il Parma, dal canto suo, deve mantenere continuità di risultati utili. Non posso fare previsioni, penso che la prossima sfida di campionato sia impegnativa per entrambe le squadre».