Il centrocampista di proprietà del Palermo, in prestito alla Juventus Next Gen, Samuele Damiani si è laureato oggi in Scienze Motorie.

Il calciatore, come mostra su Instagram, ha dedicato la propria tesi di laurea al City Group e il progetto della Juventus Next Gen.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuele Damiani (@samuele_damiani)