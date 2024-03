Serie B: Palermo ancora favorito per la promozione, le quote aggiornate dei bookmakers

Sono state aggiornate le quote per le favorite alla promozione.

Tanta bagarre per il secondo posto, a cui aspirano Cremonese, Como e Venezia, quanto per un posto nei playoff, dove la lotta al momento si estende a ben nove squadre. Scopriamo come cambiano le quote promozione Serie B dopo la 28ª giornata.

La 28ª giornata ha ribadito il ruolo del Parma come prima forza della B, tanto che i principali siti di scommesse hanno sospeso la giocata sulla promozione dei crociati, ritenuta ormai certa. È invece lotta aperta per il secondo posto, oggi occupato dalla Cremonese di Stroppa, la cui promozione è in lavagna a 1.50 su Gazzabet, Snai e Sisal. I grigiorossi dovranno però vedersela con Como e Venezia, appaiati dopo lo scontro diretto vinto dai lariani a 1.65 sulle lavagne dei principali operatori. In lizza anche il Catanzaro, che dopo la vittoria nel derby col Cosenza ha visto crollare le quote promozione a 4.50 su Gazzabet e Snai, 4.75 su Planetwin365 e 5.00 su Sisal.

Nutrito il gruppone che aspira ad un posto playoff, da cui uscirà la terza squadra promossa in Serie A: tra le varie squadre in corsa, la favorita dei bookie è il Palermo, in lavagna a 3.00 su Sisal e 3.25 su Gazzabet e Planetwin365, mentre il sorprendente Brescia, che con Maran sta scalando la classifica, vale 10.00 su Gazzabet e Snai, 12.00 su Planetwin365 e 16.00 su Sisal. Buon momento anche per la Sampdoria di Pirlo, che si è portata a -2 dalla zona playoff, e paga ora 10.00 su Gazzabet e Snai, 12.00 su Sisal e 13.00 su Planetwin365.