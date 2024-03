Lecco-Palermo, Aglietti: «Discorso Di Nunno? Rovina l’ambiente»

Il tecnico del Lecco Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Discorso Di Nunno? Non ho sentito il suo discorso, ma queste cose rovinano l’ambiente. Dovete chiedere a lui. Questo modulo l’ho provato anche in passato creando come fatto oggi. I giocatori hanno fatto bene seppur abbiamo cambiato qualcosa rispetto alle altre volte. Non posso dire nulla alla squadra, dispiace per il risultato. Sono arrivato 20 giorni fa con molte mezz’ali e avevo bisogno di tempo per imporre le mie idee e non creare confusione. Ho avuto più tempo per provare queste novità visti i 9 giorni a disposizione. Campionato? Era difficile prima, ora difficilissimo. Vista la prestazione di oggi non mi arrendo. Vedremo ad Ascoli cosa faremo ma Andremo lì a vincere. Arbitraggi? Dalla panchina si fa fatica a giudicare, subentra l’adrenalina. A parte l’episodio poi corretto dal Var ma non ci ha penalizzato oggi».

