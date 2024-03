Pisa-Ternana, Moreo: «Era importante dare continuità ai risultati»

L’attaccante del Pisa, Stefano Moreo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria interna con la Ternana.

«Era importante dare continuità al risultato di Cittadella. Abbiamo fatto fatica a livello di gioco rispetto alle altre partite però l’importante era vincere. Il braccio va meglio, il gol è una grande gioia e sono davvero contento, per un attaccante è fondamentale segnare. Durante il silenzio stampa siamo stati concentrati solo sul lavoro. Il mister in settimana mi ha detto di far finta che il match non fosse sabato (ride, ndr). Mi sento bene e già con il Cittadella ho giocato un’ottima partita, oggi ero carico ed ho cercato di dare una mano a tutti».