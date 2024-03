Salernitata sconfitta 4-2 a Cagliari, l’ex rosa Sabatini: «Chiedo scusa a tutti» (FOTO)

Altra amara e pesante sconfitta per la Salernitana. Il club granata, nella giornata odierna, è stata sconfitta 4-2 dal Cagliari e il direttore Sabatini, ex rosanero, si è espresso sui propri profili ufficiali per scusarsi con il presidente ed i tifosi.

Di seguito il post e le sue parole: “Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l’andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato:chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi tutti,chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato,poi vedremo di agire per il meglio”.

