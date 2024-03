Vittoria dello Spezia sul Sudtirol, D’Angelo: «Felici per aver trattenuto Verde»

Al termine del match tra Spezia e Sudtirol terminato 2-1, il tecnico dei padroni di casa si è espresso al termine della sfida.

Di seguito le sue parole:

«Penso che sia stata una vittoria meritata, Zoet ha preso tiro in porta solo sul rigore. Mi è piaciuto che la squadra non si sia disunita dopo l’1-1 e abbia fatto un bel secondo tempo. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo, causa classifica siamo sempre un po’ timorosi. Spero però con questa vittoria ci siamo scrollati di dosso un po’ di tensione.

Gli attaccanti dobbiamo metterli nelle condizioni di far meglio, ma credo che oggi i due migliori a parte Verde siano stati proprio Pio Esposito e Falcinelli. Poi se segnano anche meglio. VAR? Secondo me siamo in overdose, questo utilizzo spasmodico mette in difficoltà tutte le squadre. Verde miglior acquisto di gennaio? Aveva fatto bene anche prima, ma siamo molto soddisfatti di averlo trattenuto. Lui è importante per personalità, gol e assist. Per tutto».