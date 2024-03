Sudtirol sconfitta dallo Spezia, Valente: «Rientrati male nel secondo tempo»

Al termine del match tra Spezia e Suditol, vinto dai padroni di casa per 2-1, il tecnico degli ospiti si è espresso ai microfoni di SkySport.

Di seguito le sue parole:

«Non siamo tornati bene in campo dopo l’intervallo e abbiamo sofferto le loro iniziative. Poi abbiamo ripreso a spingere ma non siamo riusciti a trovare il pareggio. Ci è mancata precisione nei cross e nell’occupazione degli spazi in area: dovevamo provare più conclusioni».