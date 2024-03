Scontri post Cosenza-Catanzaro: gli ultrà arrestati tornano liberi

Come riportato da strettoweb.com, dopo gli scontri nel derby tra Cosenza e Catanzaro, gli ultrà giallorossi, che erano stati arrestati, tornano in libertà.

Il Gip Sara Mazzotta ha confermato le misure cautelari, ma ha rimesso in libertà i destinatari dichiarandosi incompetente per territorio. Due degli indagati dovranno presentarsi alla polizia giudiziaria e, oltre all’obbligo di firma, per i due tifosi è stato disposto il divieto di dimora a Cosenza.