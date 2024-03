Lecco-Palermo, Di Nunno prende parola durante il match e si scaglia contro i tifosi: “Meritate la 3^ categoria”

Clamoroso quanto accaduto nel corso del secondo tempo di Lecco-Palermo. Il patron Paolo Leonardo Di Nunno ha preso la parola, al microfono, dal terrazzino che guarda sul campo e si è rivolto ai tifosi con dichiarazioni pesantissime.

Ecco le sue parole:

«Se viene buttata una sola bomba in campo il lascio Lecco. Avevate una squadra in fallimento, ora in Serie B. Meritate la 3^ categoria».

