Va in archivio il match Lecco-Palermo, gara valida per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Al 90′ il risultato è di 0-1 grazie alla rete di Nedecelaru al 37′. Con questa vittoria i rosanero di Corini ritrovano il sorriso, ma restano distanti sette punti dal secondo posto, che vuol dire promozione diretta, occupato dalla Cremonese. Di seguito le pagelle del match:

PIGLIACELLI 6,5: Non un pomeriggio dei più semplici per lui. Compie un doppio intervento nel primo tempo. Il primo è su un tiro diagonale di Parigini e deve intervenire per mandare in angolo. Il secondo, ancora più difficile, su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Inglese, ma va giù in maniera reattiva.

DIAKITÈ 5,5: Non garantisce più la spinta delle prime partite in maglia rosanero. Prova ad intervenire su Degli Innocenti, ma viene saltato con grande facilità.

NEDELCEARU 6,5: Svetta più in alto di tutti e trova il gol nel momento più difficile della stagione del Palermo. Nel primo tempo corre un rischio con un liscio e non è sempre preciso su Inglese. Soffre sulle palle alte in difesa.

CECCARONI 5,5: Il Lecco è praticamente pericoloso solamente con Inglese e sia lui che Nedelcearu non riescono quasi mai a fermarlo.

LUND 5,5: Nel primo tempo mette le pezze dove può perché Parigini spinge tanto e Di Francesco non lo aiuta. Per sua fortuna nella ripresa la spinta è meno incisiva e non soffre più. Paga, certamente, la stanchezza.

RANOCCHIA 5,5: Aveva abituato a prestazioni ben più importanti, incendiano anche sottoporta. Oggi, invece, non riesce ad emergere e non alza il livello anche per via della tanta corsa degli avversari che non lasciano spazio.

dal 59′ COULIBALY 5,5: Non porta il cambio passo che avrebbe dovuto dare, prova a mettere il fisco ma anche sugli interventi non è mai preciso.

GOMES 5,5: Serve l’assist, il suo terzo stagionale, per il gol di Nedelcearu. Tocca tantissimi palloni ma il campo non lo aiuta nella fase di impostazione, non si risparmia correndo in lungo e largo su tutto il fronte.

SEGRE 6: Chiunque passi dalle sue parti viene pedinato. Corre tantissimo senza risparmiarsi ed esce stremato. Cerca anche di mettersi in proprio con un tiro da fuori ma è centrale e ha poche pretese.

dall’82’ HENDERSON SV

DI MARIANO 6: Solita prestazione solida. Garantisce copertura in fase difensiva ma gioca spesso lontano dalla porta e questo non gli permette di essere pericoloso.

dal 69′ VASIC SV: Era una mezzala, ma Corini lo impiega esterno d’attacco ma non conclude nulla.

BRUNORI 6: Combatte, fa a sportellate con i difensori centrali, cerca il gol anche con una giocata al volo ma è sfortunato. Gli viene anche fischiato un rigore poi tolto dopo il consulto con il Var.

dall’82’ SOLERI SV

DI FRANCESCO 5: La fase di copertura non è il pezzo forte della casa e il Palermo a sinistra balla perché lui non aiuta mai Lund, non che in fase di spinta faccia qualcosa in più.

dal 69′ TRAORE SV: Non si vede mai.

CORINI 6: Dopo il turnover del match contro il Brescia torna alla formazione tipo e porta a casa i tre punti, ma era il minimo indispensabile. La prestazione non è stata certo delle migliori però quello che contava era vincere e questo riporta morale alla squadra, che venerdì sarà impegnata in un’altra sfida importante in chiave promozione perché al Barbera arriva l Venezia.