Lecco, il Dg Maiolo: «Non voglio perdere questa benedetta Serie B»

Il dg del Lecco Angelo Maiolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Provincia in merito alla situazione critica del club, ultimo con soli 20 punti.

Di seguito le sue parole:

«La situazione è difficile – spiega -, ma contiamo di raddrizzarla fin dalla prossima partita. E sì, sono certo che a Terni arriveranno punti. Il patron? E’ arrabbiato; ma riconosce che la squadra ha avuto le sue occasioni contro il Cosenza e che è stata punita eccessivamente dagli episodi. La palla non entra. Si va a centimetri dal gol, ma viene a mancare quel misto di fortuna e cattiveria. E’ un momento così. Abbiamo deciso che non si farà: ci siamo confrontati in primis con l’allenatore, convenendo che sarebbe potuto rivelarsi controproducente. E in un momento così non possiamo correre rischi. La partita con la Ternana e poi soprattutto il derby con il Como sono le due sfide decisive sulla via della salvezza. I tifosi contestano e io sono d’accordo con loro. Non vogliono perdere questa benedetta serie B. Non c’è rassegnazione in nessuno».