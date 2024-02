Sudtirol, Valente: «Futuro? C’è solo il presente»

L’ allenatore della prima squadra del Sudtirol, Federico Valente si è raccontato attraverso il magazine ufficiale del club altoatesino.

Di seguito le sue parole:

«Ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità – spiega – e mi ha riconosciuto fiducia, consentendomi di coronare quello che era il mio sogno, ovvero allenare una squadra professionistica. Fin da quando sono arrivato mi sono posto come priorità quella di fornire il massimo contributo alla società e, al tempo stesso, di poter compiere un percorso personale di crescita e sviluppo. Dal punto di vista personale il più bello è stata la vittoria a Venezia, in una gara di grande livello. A livello di gruppo invece sono le risposte che il gruppo di fornisce nel quotidiano. Per i momenti più brutti, invece, scelgo gli stop contro Lecco e Reggiana, per come sono maturati. Ho lo sguardo proiettato sul presente, sul lavoro quotidiano. Ho chiesto il supporto di Paolo Bravo e del dt Hannes Fink per affrontare una realtà per me nuova, all’insegna del confronto e della condivisione».