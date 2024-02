Bari, Di Cesare: «In carriera ho avuto pochi allenatori come Iachini»

Intervenuto a TeleBari, Valerio Di Cesare, capitano dei galletti, si è espresso in merito al momento del club e soprattutto sull’arrivo dell’ex tecnico rosanero Iachini.

Di seguito le sue parole:

«Il mister è stato molto bravo e appena è arrivato ci ha dato quei due o tre concetti importanti in fase difensiva e offensiva. Mi ha stupito, ci ho giocato tante volte contro ma non credevo fosse così. Prepara tutto, guarda video, è davvero maniacale. Mi piace moltissimo: il gioco del calcio è un lavoro, bisogna aggiornarsi e lavorare. Non ci siamo detti niente di particolare. Dopo soli due giorni avevo già capito che allenatore fosse e se uno vince 4 campionati ci sarà un motivo. Come lui ne ho avuti pochi in carriera e mi ha colpito, a questa piazza può solo fare bene. Peppe è un giocatore forte. Deve continuare così, sta facendo veramente bene. È molto forte palla al piede e ci sta dando una grande mano. Ora ci aspettano due partite difficilissime: il Sudtirol è una squadra organizzata e sappiamo che sarà molto dura, ma cercheremo la continuità nei risultati e nelle prestazioni. Voglio pensare solo a terminare bene. Anche se non stiamo facendo bene ho in mente sempre quell’obiettivo, voglio alzare quella coppa. Se dovessi arrivare in A, però, non ci giocherei, basta così! Quest’anno faccio un fallo a partita e vengo ammonito. Ho preso anche tanti gialli per proteste ed è strano essendo il capitano e dovendo parlare con l’arbitro. Tuttavia, il capitano deve essere sempre positivo: nei momenti peggiori bisogna saper trovare delle soluzioni perché i campionati possono sempre cambiare».