Bari, Petruzzelli: «Capienza stadio? Ridotta a meno di 30.000»

L’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli, è intervenuto a Telebari per parlare dei lavori al San Nicola.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo iniziato le procedure amministrative per resinare la parte che al momento ospita la pista d’atletica del San Nicola. Perderà questa funzione, la coloreremo resinandola con un colore, probabilmente di blu scuro. Stiamo ragionando con i tifosi per provare a metterci una scritta. Innanzitutto dobbiamo capire se verremo selezionati tra gli stadi che ospiteranno Euro2032. Su questo siamo abbastanza fiduciosi. Poi dobbiamo capire se ci sono delle risorse che il governo mette a disposizione. Il progetto di abbassamento del campo di gioco fa aumentare gli spalti dell’anello inferiore, mentre l’anello superiore diventa una nuova copertura. Questa porta a una contrazione importante dei posti a sedere, un po’ meno di 30.000. Per realizzare tutto ciò servirebbero all’incirca 35 milioni di euro, ma ciò permette di non smaltire il calcestruzzo. Non si possono usare le risorse del PNRR, ma solo se arrivano risorse importanti per gli europei. Il Sindaco già lo scorso anno ha voluto interpellare degli esperti per capire come migliorare la viabilità e snellire il deflusso. Sicuramente è stata progettata male negli anni ’90. Ci sono delle aree private che sono stati adibiti a parcheggi».