L’ex attaccante rosanero Nestorovski, adesso in forza all’Ascoli, si appresta verso la via del recupero. L’attaccante macedone, come riportato dal Quotidiano Sportivo, sta superando gradualmente il problema al polpaccio che lo ha attanagliato nelle ultime settimane.

Nestorovski potrebbe quindi tornare presto a disposizione di Castori per l’ultima parte di campionato.