Lecce-Sassuolo, Muharemovic: «Bella partita da parte di tutti. Non abbiamo paura di nessuno»

Il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic, autore di uno dei due gol che hanno permesso ai neroverdi di battere il Lecce in Coppa Italia, ha rilasciato delle parole ai microfoni del sito ufficiale del club emiliano:

«È stata una bella partita da parte di tutta la squadra, siamo molto contenti, già prima del fischio d’inizio ci dicevamo che se fossimo scesi in campo con voglia la prestazione sarebbe arrivata e così è stato. La prima da titolare è andata bene, al primo tiro che ho sbagliato ho detto a Russo come avevo fatto a sbagliare e lui mi ha detto che avrei segnato. E poi è successo. Sono molto contento. Milan? Ci aspetta una partita bellissima, in uno stadio bellissimo e sappiamo che sarà una partita difficile, ma non abbiamo paura di nessuno».