L’emergenza Coronavirus ha bloccato il mondo del calcio, quasi tutti i campionati sono sospesi al momento. Anche se in Serie A c’è chi programma la ripresa del torneo. Infatti secondo quanto riporta “TMW”, la Lazio ha pianificato già le visite e i controlli per i giocatori. Il presidente Lotito vorrebbe che la squadra tornasse in campo il 4 maggio per gli allenamenti, Governo e Figc permettendo.