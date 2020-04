L’emergenza Coronavirus continua in Italia, ma non tutti rispettano il dpcm del premier Conte con le misure restrittive per contenere la pandemia. Secondo quanto riporta il “Corriere dell’Umbria” ieri un uomo a Perugia è andato a fare la spesa troppo distante da casa ed è stato multato per il mancato rispetto del principio di prossimità.