“Quando è scattata l’emergenza non sapevamo che fare, non avevamo soldi ed era più facile farci ospitare da un nostro amico in Sicilia che tornare in Francia. Non avevamo soldi e non sapevamo come tornare a casa, abbiamo chiamato l’ambasciata e la polizia ci ha lasciato passare perché ha capito che anche la nostra era una situazione d’emergenza”. Queste le parole dei tre artisti di strada che hanno fatto scalpore in Sicilia per essere sbarcati in Sicilia con la loro Renault 4 nonostante l’emergenza, rilasciate ai microfoni di “Pomeriggio 5”.