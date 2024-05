Lascia Milano, niente rinnovo: ennesimo addio e spogliatoio spaccato | L’annuncio è ufficiale

Addio annunciato a fine stagione, con il contratto in scadenza che non verrò rinnovato: annuncio dell’agente che non lascia più speranze.

Ennesimo addio a parametro zero in casa Milan. I rossoneri, che nelle ultime stagioni hanno perso diversi punti fermi della rosa a causa del mancato accordo sul rinnovo di contratto, si apprestano a perdere un altro leader dello spogliatoio che al termine di questa stagione è pronto a dire addio al diavolo.

In estate i rossoneri si ritroveranno senza una serie di senatori, dopo l’addio di due anni fa di Ibrahimovic, dopo la partenza di calciatori come Kessie – e dopo la cessione di Tonali – quest’anno toccherà infatti anche a Giroud, trascinatore del Milan scudettato che ha riportato in alto i rossoneri dopo 11 anni.

Ma oltre al francese, ormai praticamente sicuro di volare in MLS, un altro calciatore nelle scorse ore ha fatto sapere tramite il suo agente di non volere rinnovare il contratto a giugno. Dopo i campionati Europei il calciatore sarà dunque libero di firmare con qualsiasi pretendente si faccia avanti.

Milan, altro addio doloroso a fine stagione

I rossoneri si preparano in estate a una vera e propria rivoluzione. Non paragonabile a quella dell’estate 2012 certo, quando a lasciare Milanello furono calciatori del calibro di Nesta, Ibra, Thiago Silva, Seedorf e Inzaghi, ma il prossimo anno ci sarà da ricostruire. Oltre a Giroud infatti, anche un altro simbolo della rinascita di questi ultimi anni è ormai pronto a lasciare. Stiamo parlando di Simon Kjaer.

Il danese infatti, tramite le parole del suo agente, ha praticamente fatto capire di non avere trovato l’accordo per il rinnovo. Il procuratore del capitano della Danimarca ha infatti detto all’emittente Bold: “Dopo l’Europeo Kjaer sarà senza squadra, giocherà con la sua nazionale e poi deciderà. Dopo 4 anni al Milan ha raggiunto il suo sogno“. Parole che sanno di inevitabile addio, ovviamente, e adesso il Milan è chiamato a sostituire non solo il calciatore ma anche l’uomo.

Milan, priorità difesa per il mercato estivo

Una delle priorità del Milan per la finestra di mercato estiva sarà sicuramente la difesa, oltre l’attacco. Furlani ha fatto sapere che gli investimenti non saranno contenuto, e che la società ha intenzione di intervenire in maniera massiccia sul mercato. Sostituire uomini del calibro di Kjaer e Giroud non sarà facile, vista anche la leadership in spogliatoio. Ma i nuovi leader, tra Theo e Leao, saranno pronti a raccogliere il testimone?

Il club a questo punto potrebbe anche valutare qualche profilo di esperienza internazionale per colmare la lacuna lasciata dall’addio dei propri leader, oltre che mettere delle toppe in un reparto – quello difensivo – assolutamente da risistemare.