TMW: “Como, idea Morgan De Sanctis per la prossima stagione”

Il Como pensa già al mercato aspettando di centrare la matematica serie A o se passerà o meno dai playoff.

Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” per il futuro in caso di promozione in A c’è l’idea Morgan De Sanctis, ex Salernitana prima dell’arrivo di Walter Sabatini. Con lui potrebbe raggiungere Como qualora approdasse De Sanctis anche Massimiliano Dibrogni, figura importante all’interno della Salernitana nelle vesti di segretario generale.