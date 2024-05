Ascoli verso il Palermo: bianconeri in ritiro. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Ascoli ha annunciato la partenza in ritiro della squadra bianconera in vista del Palermo.

Questa mattina i bianconeri hanno svolto al Picchio Village una seduta di scarico e da domani inizieranno a preparare la prossima sfida di Campionato col Palermo, in programma domenica 5 maggio, alle ore 15, al “Renzo Barbera”. Squadra e staff nel pomeriggio di oggi partiranno per il ritiro e sabato si imbarcheranno da Fiumicino in direzione Palermo. Domani e sabato i bianconeri svolgeranno allenamenti al mattino.